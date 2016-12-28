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Wednesday, 28-12-16 09:05

Людмила. : А губернаторский подарок получить…

Tuesday, 27-12-16 11:23

Ага : Проблема лишь в том, что импортная…

Sunday, 25-12-16 00:16

Евгений : КАМШАТ будет первым у него уже…

Wednesday, 21-12-16 09:54

елена : ужасная компания .особенно пискунова…

Monday, 19-12-16 09:06

Андрей : Победительница не самая сильная.…

Monday, 19-12-16 08:11

Гость2 : Перетоп стал новой проблемой.Цель…

Saturday, 17-12-16 22:49

Adm : Ольга, звоните по указанному…

Saturday, 17-12-16 22:41

Адм : Уважаемая Зинаида Горбатенко!…

Saturday, 17-12-16 19:34

Ольга : Здравствуйте.Меня интересует…

Saturday, 17-12-16 13:45

горбатенко зинаида : Нужен официальный список компаний.…

Saturday, 17-12-16 13:38

горбатенко зинаида : 24декабря2016 я скажу нет сидению…

Saturday, 17-12-16 13:37

горбатенко зинаида : Мой коментарий закрыли-больше…

Saturday, 17-12-16 13:35

горбатенко зинаида : Мой коментарий закрыли-больше…

Thursday, 15-12-16 09:08

Tinak : Когда обязали всех ставить счетчики,…

Wednesday, 14-12-16 11:31

Любовь : изменить нашу улицу? Но только…

Friday, 09-12-16 13:16

Дама : Нисколько не удивлюсь,что заказчиками…

Friday, 09-12-16 12:17

Залия Ахмет : У них схемы не соотвествуют …

Wednesday, 07-12-16 11:38

Автор : Светлана, 26 декабря будет вроде…

Tuesday, 06-12-16 21:58

Валентина : "Центральный районный суд Новосибирска…

Tuesday, 06-12-16 20:40

Светлана : Очень бы хотелось,чтобы их собаки,…
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Новости 49

События 30.12.2016

В Кировском районе Новосибирска обнаружен склад с алкогольным фальсификатом

Склады, по всем признакам с фальсифицированной алкогольной продукции выявили правоохранительные органы Новосибирска. Порядка восьми тонн спиртосодержащих напитков различных российских и зарубежных брэндов, в том числе и элитных,...[подробнее]

 
Общество 30.12.2016

"Спят курганы..." на вокзале

Существует множество способов оказать моральную поддержку, передать поздравление на большие расстояния, но всегда хочется выбрать что-нибудь оригинальное. В канун Нового года теплые слова, песни и просто капля внимания не будут...[подробнее]

 
Общество 30.12.2016

Жизнь в борьбе со смертельно опасными припадками

Такая судьба выпала 11-летнему Мирону Сороке. Долгие годы врачи не могли ему подобрать подходящий препарат, а когда это все же произошло, выяснилось, что денег нет. Как так случилось и чем можно помочь ребенку, узнал наш...[подробнее]

 
Общество 29.12.2016

Не по исполнительному листу, а по совести

В нашем государстве часто говорят о демографии, о том, как хорошо, когда в семье не один, не два, а три ребенка и больше. Многочисленные целевые программы рассчитаны на всестороннюю поддержку многодетных семей. Но иногда бывает,...[подробнее]

 
Культура 29.12.2016

Календарь, в котором только круглые даты

Знать историю своей страны, своей области, своего города никогда не будет лишним. Особенно интересно открыть для себя неизвестные ранее факты и, при случае, блеснуть своими познаниями в кругу родственников, друзей или коллег. В...[подробнее]

 
События 29.12.2016

Росгвардия: цели, задачи и полномочия

Силовая структура, которая появилась буквально недавно, повела свои первые итоги уходящего года. Войска национальной гвардии России завершили первый этап формирования, и перешли ко второму. На что способно это ведомство, как оно...[подробнее]

 
События 28.12.2016

Городок из спортивных и «летних» снеговиков появился в Новосибирске

Целый городок из снеговиков появился возле входа в станцию метро «Березовая роща» со стороны улицы Кошурникова. Все они были созданы усилиями горожан, а строгое жюри выбрало лучших снеговиков. В чем заключаются секреты лепки...[подробнее]

 
События 28.12.2016

Здание Института ФСБ сносят на Красном проспекте в Новосибирске

Этот год для Новосибирска оказался богатым на общественные волнения. Касались они и повышения тарифов на ЖКХ и сноса архитектурных объектов в Калининском районе города. А вот, здание Института ФСБ, в народе известное почему-то,...[подробнее]

 
События 28.12.2016

Можно ли на самом деле благополучно выжить в новогодние праздники

От качества продуктов питания, ну и во многих случаях алкоголя, особенно в праздники, зависит не только наше настроение, но зачастую и здоровье. И, конечно, в преддверие Нового года тему безопасности продовольствия и напитков...[подробнее]

 
Общество 28.12.2016

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек

До Нового года осталось несколько дней, и Новосибирск всё больше погружается в атмосферу праздника. Нарядные ёлки, гирлянды и горожане в традиционных для этого времени костюмах встречаются нам повсюду. Но увидеть на улице сразу...[подробнее]

 
События 27.12.2016

Эльфы и медведи рассказали о правилах дорожного движения

Представители госавтоинспекции приняли участие в танцевальном флэшмобе в компании с эльфами и медведями. Цель этого занятного зрелища – привлечь внимание школьников к важности соблюдения правил дорожного движения. Почему был...[подробнее]

 
События 27.12.2016

По факту нарушения режима особо охраняемой природной территории "Дендропарк" возбуждено уголовное дело

Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения режима особо охраняемой природной территории. Кто и для чего выкопал в «Дендрологическом парке» около полукилометра траншей и что теперь грозит нарушителю,...[подробнее]

 

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Гость в студии


Дмитрий МУРАШЕВ и
Владимир КОВАЛЕНКО
о «Кубке Сибири 2016»
по сноукайтингу

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Программы

Студия 49

"Студия 49" от 25.12.16

От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибло свыше 70 человек. Как это вышло, кто находится в зоне риска и можно ли контролировать распространение суррогата?

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Новости 49

"Новости 49"

Смотрите итоговый выпуск программы "Новости 49" ежедневно по будням в 21:00 ч.
Телефон редакции: 220-21-05,
адрес эл. почты news@tv49.ru

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Новости Здесь. Новосибирск

"Новости Здесь"

Проект «Новости Здесь. Новосибирск» выходит ежедневно по будням в 19:00 ч.
Телефон редакции: 286-81-12,
эл. почта ntvc@mkrmedia.ru

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Проект Ордынка

"Проект Ордынка"

Телевизионный вокальный конкурс памяти Сергея Бугаева и Татьяны Снежиной.

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Оранжевое утро, интервью, гость в студии

Оранжевое утро

Самый сбалансированный и тщательно подобранный коктейль из утренних телевизионных радостей.

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Студия 49, Сергей Никитин

Студия 49

Эксперты «Студии 49» обсуждают наиболее острые и злободневные вопросы. Дискуссии касаются человека как такового и человека — жителя крупного мегаполиса — города Новосибирска.

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Программа без опасности

Программа Без опасности

Учиться жизненным мудростям лучше всего на чужих ошибках, дабы не совершать своих. Особенно если дело касается вашей безопасности и безопас­ности ваших близких.

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Есть? Идея!

Есть? Идея!

В кулинарном шоу «Есть? Идея!» теперь не только готовят, но и поют!

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Время женщины

Время Женщины

Программа «Время Женщины» - профессиональный телегид в мире моды, красоты, здоровья, успеха, счастья, и, если хотите, даже любви!

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Команда Фит

Команда Фит

Провести время с максимальной пользой для здоровья и самочувствия можно каждое утро в компании с «Командой Фит»!

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Мультиклоуны, Лялька, Гришка, мультфильм

Мультиклоуны

Клоуны Лялька и Гришка смешно и доступ­но рассказывают маленьким зрите­лям об окружающем мире. В конце программы мультиклоуны показывают мультфильм.

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Опытный участок

Опытный участок

На нашем «Опытном участке» самый опытный участковый!

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Телетур

Телетур

Телепутешествия по-сорокдевятому.

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