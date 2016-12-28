Новости 49
В Кировском районе Новосибирска обнаружен склад с алкогольным фальсификатом
Склады, по всем признакам с фальсифицированной алкогольной продукции выявили правоохранительные органы Новосибирска. Порядка восьми тонн спиртосодержащих напитков различных российских и зарубежных брэндов, в том числе и элитных,...[подробнее]
"Спят курганы..." на вокзале
Существует множество способов оказать моральную поддержку, передать поздравление на большие расстояния, но всегда хочется выбрать что-нибудь оригинальное. В канун Нового года теплые слова, песни и просто капля внимания не будут...[подробнее]
Жизнь в борьбе со смертельно опасными припадками
Такая судьба выпала 11-летнему Мирону Сороке. Долгие годы врачи не могли ему подобрать подходящий препарат, а когда это все же произошло, выяснилось, что денег нет. Как так случилось и чем можно помочь ребенку, узнал наш...[подробнее]
Не по исполнительному листу, а по совести
В нашем государстве часто говорят о демографии, о том, как хорошо, когда в семье не один, не два, а три ребенка и больше. Многочисленные целевые программы рассчитаны на всестороннюю поддержку многодетных семей. Но иногда бывает,...[подробнее]
Календарь, в котором только круглые даты
Знать историю своей страны, своей области, своего города никогда не будет лишним. Особенно интересно открыть для себя неизвестные ранее факты и, при случае, блеснуть своими познаниями в кругу родственников, друзей или коллег. В...[подробнее]
Росгвардия: цели, задачи и полномочия
Силовая структура, которая появилась буквально недавно, повела свои первые итоги уходящего года. Войска национальной гвардии России завершили первый этап формирования, и перешли ко второму. На что способно это ведомство, как оно...[подробнее]
Городок из спортивных и «летних» снеговиков появился в Новосибирске
Целый городок из снеговиков появился возле входа в станцию метро «Березовая роща» со стороны улицы Кошурникова. Все они были созданы усилиями горожан, а строгое жюри выбрало лучших снеговиков. В чем заключаются секреты лепки...[подробнее]
Здание Института ФСБ сносят на Красном проспекте в Новосибирске
Этот год для Новосибирска оказался богатым на общественные волнения. Касались они и повышения тарифов на ЖКХ и сноса архитектурных объектов в Калининском районе города. А вот, здание Института ФСБ, в народе известное почему-то,...[подробнее]
Можно ли на самом деле благополучно выжить в новогодние праздники
От качества продуктов питания, ну и во многих случаях алкоголя, особенно в праздники, зависит не только наше настроение, но зачастую и здоровье. И, конечно, в преддверие Нового года тему безопасности продовольствия и напитков...[подробнее]
Шествие Дедов Морозов и Снегурочек
До Нового года осталось несколько дней, и Новосибирск всё больше погружается в атмосферу праздника. Нарядные ёлки, гирлянды и горожане в традиционных для этого времени костюмах встречаются нам повсюду. Но увидеть на улице сразу...[подробнее]
Эльфы и медведи рассказали о правилах дорожного движения
Представители госавтоинспекции приняли участие в танцевальном флэшмобе в компании с эльфами и медведями. Цель этого занятного зрелища – привлечь внимание школьников к важности соблюдения правил дорожного движения. Почему был...[подробнее]
По факту нарушения режима особо охраняемой природной территории "Дендропарк" возбуждено уголовное дело
Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело по факту нарушения режима особо охраняемой природной территории. Кто и для чего выкопал в «Дендрологическом парке» около полукилометра траншей и что теперь грозит нарушителю,...[подробнее]